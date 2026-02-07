«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, per il sostegno concreto al progetto ‘Via – Volontari in azione’ e per aver preso parte all’evento promosso dal Modavi, che si è svolto oggi a Viterbo: la sua presenza ha rappresentato non solo un riconoscimento al valore del volontariato, ma anche un segnale importante di attenzione verso il nostro territorio». Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.

«Il viceministro Bellucci, che già nel maggio dello scorso anno aveva scelto il capoluogo per una visita istituzionale - dice Rotelli - ha sottolineato il grande lavoro svolto e le significative risorse messe in campo in questi tre anni di Governo Meloni a sostegno del Terzo Settore e del mondo del volontariato, pilastri fondamentali per la coesione sociale e per l’economia della Nazione. In un momento storico che richiede risposte condivise e partecipate, iniziative come questa dimostrano quanto sia essenziale il dialogo tra istituzioni, associazionismo e cittadinanza attiva. Il progetto Via rappresenta un modello virtuoso di partecipazione e responsabilità civica, e sono certo che continuerà a essere un punto di riferimento per tanti giovani che desiderano mettersi al servizio della comunità. Grazie al viceministro Bellucci - conclude Rotelli - per la vicinanza, la sensibilità e l’impegno costante su tematiche sociali cruciali».