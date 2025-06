CIVITAVECCHIA – Dal 13 maggio, oltre al PIT storico di Viale Garibaldi, è operativo anche il nuovo Punto di Informazione Turistica di Largo della Pace, assegnato al Comune di Civitavecchia a seguito della partecipazione dell’Ufficio Turismo al bando ad evidenza pubblica bandito dall’Autorità di Sistema Portuale.

Lo confermano da Palazzo del Pincio. «Il servizio è stato organizzato su due sedi distinte – Largo della Pace e Viale Garibaldi – con apertura in modalità alternata». Largo della Pace è aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.00 – 14.00. Viale Garibaldi lunedì, martedì, giovedì e venerdì 15.00 – 17.00, mercoledì: 8.00 – 17.00 e sabato: 8.00 – 14.00.

«Il nuovo PIT di Largo della Pace è stato reso pienamente fruibile dall’attuale amministrazione, che ha provveduto all’allestimento degli spazi e alla definizione del modello gestionale. Il PIT è infatti gestito, così come quello di Viale Garibaldi, da CSP, senza costi aggiuntivi per il Comune –hanno aggiunto da Palazzo del Pincio – l’intervento si inserisce all’interno di un più ampio progetto di riqualificazione dell’area, realizzato con l’Autorità Portuale, che ha incluso anche i lavori di intombamento dei flussi veicolari, rendendo lo spazio più sicuro e accogliente per i turisti. La collocazione del punto informativo a Largo della Pace consente di intercettare in modo più efficace i flussi crocieristici, favorendo la permanenza in città e sostenendo il tessuto economico locale, senza incidere sui costi complessivi del servizio grazie a una gestione razionale delle risorse. Si precisa infine che il box numero 12, attualmente gestito dal Comune di Civitavecchia, è affiancato da un box condiviso tra i Comuni di Tolfa e Allumiere, a testimonianza di una collaborazione territoriale volta alla promozione integrata dell’offerta turistica».