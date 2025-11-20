PHOTO
CIVITAVECCHIA – A partire dal 17 novembre, l’app Municipium si aggiorna con nuove funzionalità pensate per semplificare e velocizzare il rapporto tra i cittadini e il Comune.
Ecco le principali novità:
• Home page personalizzabile: scegli le informazioni più rilevanti per te, come avvisi, eventi e notizie.
• Azioni rapide: invia segnalazioni, prenota appuntamenti e molto altro, con un click!
• Mappa aggregata: scopri eventi e punti di interesse in tempo reale direttamente sulla mappa.
• Agenda unificata: tieni traccia di notizie, allerte meteo, eventi e calendario rifiuti in un unico posto.
Il rilascio sarà graduale: dal 17 novembre per il 20% degli utenti, con disponibilità completa entro il 15 dicembre.
Dal Pincio concludono: «Hai già Municipium? Se hai attivato gli aggiornamenti automatici, l’app si aggiornerà da sola. Non l’hai ancora scaricata? Scaricala gratuitamente da Apple Store o Google Play».
