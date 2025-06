CIVITAVECCHIA – Il sindaco Marco Piendibene ha partecipato all’assemblea elettiva della Cna Viterbo e Civitavecchia, che ha confermato Alessio Gismondi alla guida dell’associazione per il prossimo mandato. Al nuovo presidente sono stati rivolti pubblicamente gli auguri di buon lavoro, insieme al riconoscimento per l’importante ruolo che la Cna svolge nel rappresentare e sostenere il tessuto produttivo locale. Nella sua relazione Gismondi ha lanciato allarmi che non possono rimanere inascoltati: sul costo dell’energia, sulla necessità di una svolta green, sulla formazione permanente per i lavoratori.

Il tema scelto per l’assemblea, “Una visione futura”, ha offerto l’occasione per un confronto di merito sulle sfide che attendono il territorio, in particolare su come coniugare sviluppo economico e sostenibilità ambientale. «Un equilibrio possibile – ha sottolineato il Sindaco – e necessario, che si traduce oggi in azioni concrete». Nel suo intervento alla tavola rotonda, Piendibene ha illustrato la visione strategica di Civitavecchia: una città che intende dotarsi di un futuro fondato sull’impresa, di cui la Cna rappresenta una voce autorevole e rappresentativa, ma anche sulla qualità della vita e sulla tutela dell’ambiente. Ne è esempio il progetto di eolico off-shore al largo della costa, collegato alla volontà di costruire un hub industriale per la realizzazione delle componenti delle pale eoliche, capace di attrarre investimenti, generare lavoro e guidare la transizione energetica.

Un percorso che vede l’Amministrazione impegnata anche su altri fronti fondamentali per le imprese: la riduzione del costo dell’energia, attraverso la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), e il sostegno alla formazione di personale qualificato, come dimostra l’inaugurazione, poche settimane fa, della nuova aula di meccatronica presso il Centro di Formazione Professionale Metropolitano di Civitavecchia.

«Le 28 proposte progettuali pervenute alla manifestazione d’interesse promossa dal MIMIT rappresentano un passo decisivo verso la riconversione produttiva del territorio – ha affermato il Sindaco – ma per trasformare davvero questa sfida in opportunità servono sinergie vere tra pubblico e privato. Le associazioni di categoria, come la Cna, sono partner naturali e fondamentali per costruire una strategia condivisa di sviluppo sostenibile e inclusivo».