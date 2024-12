CERVETERI - È iniziata nei giornis corsi la piantumazioned i nuovi alberi sulla Settevene Palo.

Si tratta di 5 Prunus Kanzan e di 6 aceri campestre alternati, che sono andati a sostituire i vecchi platani che fino a qualche tempo fa insistevano sul marciapiedi all’inizio della salita che conduce alla parte alta del paese.

«Molti ricorderete come in questo tratto di strada le radici degli alberi che c’erano prima avevano irrimediabilmente danneggiato il marciapiedi – ha spiegato l’assessore alla Sostenibilità ambientale, Francesca Appetiti – quelle alberature, oltre ad essere pericolanti e segnate dal tempo dunque, rappresentavano anche un pericolo per i pedoni, costretti a districarsi per non inciampare sulle radici dei vari alberi che oramai erano fuoriuscite. Abbiamo fatto un doppio intervento quindi: abbiamo rimosso gli alberi, creando accanto al marciapiede delle nuove aiuole, all’interno delle quali i nuovi alberi potranno crescere tranquilli e senza arrecare danno sia al marciapiede che ai passanti».

«Le nuove alberature – ha concluso l’assessore Francesca Appetiti – sono state posizionate dopo uno studio portato avanti dall’agronomo della Multiservizi, che ha valutato quali era più giusto acquistare e conseguentemente mettere a dimora. A primo impatto appaiono piccole, ma si tratta di alberature che già nel breve periodo, sono destinate a regalarci delle chiome belle e fiorite».

