«A 24 ore dalla presentazione dell’ordine del giorno da parte dell’opposizione sul medesimo tema, la sindaca annuncia una misura richiesta tante volte e mai realizzata. Prendiamo quindi atto, dal solito post social creato ad arte per distogliere l’attenzione dall’inefficienza dell’amministrazione, che la sindaca avrebbe deciso di iniziare a prevedere uno studio di fattibilità per considerare la possibilità di realizzare uno dei punti presenti nel suo “fantasmagorico”, quanto irrealizzato, programma elettorale, ovvero la gratuità della prima ora di parcheggio per chi dimostri di fare acquisti in centro». Così il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. «Siamo certamente felici che la sindaca si sia finalmente accorta che esista un problema centro storico - meglio tardi che mai - e che, dopo due anni e mezzo dal suo insediamento a Palazzo dei Priori, abbia compreso che è giunto il momento di ragionare a delle soluzioni - prosegue il gruppo FdI - Certo, leggendo bene la sua dichiarazione in merito, e i giri di parole utilizzati per spiegarne l’iter, ci viene il dubbio, un fortissimo dubbio, che sia l’ennesima strumentalizzazione per temporeggiare su un argomento che non può più essere invece rimandato». Il gruppo di Fratelli d’Italia ritiene che non sia più possibile rimandare l’istituzione di segnali di disponibilità immediati e concreti da realizzare nei confronti dei commercianti del centro storico; proposte che abbiamo più volte ripetuto a gran voce, che abbiamo nuovamente posto all’ordine del giorno e che riteniamo indispensabili come primo passo non solo per dare respiro ad una categoria fondamentale per l’economia, ma anche per il bene di tutta la città, perché è necessario incentivare tutti i viterbesi a riscoprire il centro. «Per questo ribadiamo con decisione che il provvedimento relativo ai parcheggi debba essere esteso non solo a chi “dimostri di fare acquisti” in centro - dice ancora - ma a tutti coloro che si recano in centro anche solo per una passeggiata, con la prospettiva futura che maggiori frequentazioni si trasformino di conseguenza in maggiori incassi per i commercianti e per la stessa società Francigena. Inoltre, il diritto di usufruire della gratuità parziale solo a chi effettua acquisti risulterebbe assai poco incentivante e imporrebbe ulteriori costi sia alla Francigena, che dovrebbe necessariamente creare dei programmi di gestione appositi per identificarne chi ne ha il diritto e probabilmente anche ai commercianti che dovrebbero creare dei ticket appositi; tralasciando peraltro che attuare questo sistema richiederebbe tempi prolungati che il centro storico e i commercianti che vi lavorano non possono più attendere».