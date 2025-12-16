CIVITAVECCHIA – Marco Piendibene è il nuovo presidente dell’assemblea dei sindaci del Consorzio per la gestione dell’Osservatorio Ambientale.

Il primo cittadino di Civitavecchia è stato eletto all’unanimità al termine della votazione che si è svolta durante l’assemblea in programma ieri, presso la sede dell’OA di via Bramante, alla presenza dei sindaci di Tolfa, Allumiere, Monte Romano, Tarquinia e Civitavecchia e del commissario straordinario di Santa Marinella.

Come detto, tutti d’accordo sul nome di Piendibene, che si è messo immediatamente a disposizione per guidare l’OA per il prossimo mandato di due anni. La votazione si è resa necessaria dopo la sfiducia al sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, precedente presidente dell’assemblea consortile.

«Assumere la presidenza del Comitato dei Sindaci del Consorzio Ambientale – ha commentato – è un ruolo di grande responsabilità, che comporta una funzione fondamentale di controllo, indirizzo e coordinamento. Un incarico che intendo svolgere con serietà e spirito di servizio, nell’interesse dei Comuni e della tutela ambientale del territorio».

L’elezione di Piendibene a presidente del Consorzio per la gestione dell’Osservatorio Ambientale non è stato l’unico punto all’ordine del giorno che è stato trattato nel corso dell’incontro di ieri. Si è anche proceduto ad approvare il progetto di ottimizzazione e riqualificazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria ed il trasferimento della gestione al Consorzio delle centraline di proprietà del Comune di Civitavecchia, come proposto dal Direttore Scientifico Mauro Rotatori, da realizzare nei primi sei mesi del 2026. Queste andranno così ad integrare i dati già raccolti dalla rete Arpa Lazio, che resta sul territorio con quattro postazioni.

