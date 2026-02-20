Il flop dell’ora gratuita è certificato dagli stessi dati forniti dall’assessore: su 18.000 tagliandi disponibili, solo 2.733 sono stati utilizzati, appena il 15% del totale. Eppure, nonostante questi numeri impietosi, si continua ad adottare un tono trionfalistico che non trova alcun riscontro nella realtà».

Così il consigliere di Fratelli d’Italia, Matteo Achilli.

«Avevamo chiesto con chiarezza di lasciare aperto il parcheggio del Sacrario, soprattutto durante il periodo dei saldi, per sostenere concretamente il commercio e favorire l’accesso al centro - prosegue - Come spesso accade, le nostre proposte sono rimaste inascoltate».

L’esponente di Fratelli d’Italia sottolinea che «il risultato è evidente: appena 16 persone ogni fine settimana hanno usufruito dell’ora gratuita. Numeri che parlano da soli e che dimostrano l’assenza di una visione e di una strategia efficace. Esultare per risultati così modesti significa accontentarsi del minimo, mentre restano ancora 23.000 tagliandi inutilizzati nelle mani dell’amministrazione. Serve un cambio di passo serio- conclude Achilli - con misure realmente utili e non operazioni di facciata buone solo per i comunicati».