CERVETERI - «Una rete elettrica più sicura ed efficiente e ampi tratti di carreggiata di Cerenova completamente riasfaltati». Ha preso il via nei giorni scorsi il cantiere nella frazione etrusca. «La Società E-Distribuzione, sta infatti procedendo alla sostituzione dei cavidotti della pubblica illuminazione, lavori finanziati con i Fondi Pnrr e una volta ultimati gli scavi procederà al rifacimento di gran parte delle carreggiate stradali interessate dai lavori», ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Matteo Luchetti. «Un lavoro iniziato nei mesi scorsi con via Fosso dei Cento Corvi e che si è ora spostato a Cerenova. Cantieri che una volta conclusi ci porteranno ad un risultato di grande rilevanza, con un doppio beneficio per i cittadini e per l’Ente». «I lavori interesseranno praticamente tutta la frazione di Cerenova. Scavi e lavori in viale Fregene, via Chiusi, tratti di viale dei Tirreni, viale Oriolo, viale Campo di Mare, viale Benedetto Marini, via Saturnia, Largo Heba, via Angelino Marini, via Alsium, via Pirgy, tratti di via Fontana Morella e di via delle Gerbere, fino ad arrivare alla centrale elettrica sita in località Campo di Mare». «Il rifacimento ex novo della metà carreggiata delle strade interessate dagli scavi è un’opera importante per il nostro territorio, possibile anche grazie all’attenzione con cui il nostro Ufficio Opere Pubbliche ha seguito l’attività della società di distribuzione – ha aggiunto l’Assessore Matteo Luchetti – Già in altre occasioni, applicando il Regolamento sugli scavi abbiamo ottenuto il rifacimento ex novo di arterie stradali interessate da scavi per attività sotto il livello stradale».

