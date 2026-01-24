SATA MARINELLA – Si stanno concludendo in questi giorni i lavori di installazione del sistema di videosorveglianza cittadino. Un progetto ambizioso che vede oggi operative ben 144 telecamere (altre 10 saranno posizionate nei prossimi giorni), sparse su tutto il territorio comunale, dal centro alle periferie, inclusa la zona di Santa Severa. Un intervento che è stato voluto ed implementato durante la scorsa amministrazione, sotto la guida di Andrea Amanati, già assesore ai Ll.Pp e viabilità.

Si tratta di sistemi di videosorveglianza di nuova generazione, con intelligenza artificiale, lettore targa dei veicoli e ottima risoluzione notturna. Permettono di ricercare in tempo reale le targhe di automobili in blacklist, in diretto collegamento con le forze dell’ordine.

Sono state posizionate strategicamente nei "punti caldi" della città. Consentono il monitoraggio costante dei flussi in entrata e uscita dal Comune, e offrono maggiore sorveglianza nelle aree di aggregazione, come piazze e parchi.

Tra le aree oggetto di installazione anche le zone storicamente più sensibili.

Videocamere sono state collocate a protezione del patrimonio comune contro gli atti vandalici, ai danni di edifici pubblici, scuole e monumenti

La videosorveglianza nelle città serve quindi come deterrente per prevenire la criminalità e anche come supporto per le le forze dell'ordine nell'intervento in tempo reale e nelle indagini successive.

La maxi operazione di installazione è stata reso possibile grazie al finanziamento erogato dalla Prefettura di Roma.