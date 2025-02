CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale ha dato il via a un’importante operazione di riorganizzazione del mercato di Piazza Regina Margherita, con particolare attenzione ai complessi San Lorenzo e Ittico.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato un bando per la procedura di miglioria, riservato esclusivamente agli operatori già titolari di concessione di un box.

L’obiettivo dell’iniziativa è consentire agli attuali concessionari di spostarsi in un box più adeguato alle loro esigenze, purché il trasferimento avvenga all’interno dello stesso complesso e nel rispetto della tipologia merceologica già concessa (ad esempio, alimentare su alimentare, ittico su ittico).

Attualmente sono disponibili 14 box, suddivisi tra i due complessi mercatali: 9 nel complesso San Lorenzo, con superfici variabili tra 4 e 11, 29 mq, destinati principalmente al settore alimentare e 5 nel Mercato Ittico, tra cui un box di quasi 30 mq. Gli operatori già attivi nel mercato che desiderano partecipare alla procedura di miglioria dovranno presentare domanda entro il 13 marzo 2025 alle ore 12. Il bando è stato pubblicato sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune. Al momento l’avviso riguarda esclusivamente la procedura di miglioria per i concessionari attuali. Solo in una fase successiva, una volta completata questa riassegnazione interna, il Comune potrà procedere con un ulteriore bando per l’assegnazione dei box rimasti liberi a nuovi operatori.

L’iniziativa rientra in un più ampio piano di riqualificazione del mercato, mirato a contrastare il fenomeno dei box vuoti e a migliorare la fruibilità degli spazi per operatori e cittadini.

Un bando che rientra nel piano di rilancio del mercato cittadino, atto che arriva dopo la riduzione dei canoni e che precede quello di assegnazione, con priorità agli under 35. Nel mirino dell’assessore al commercio Enzo D’Antò e del delegato al mercato Giancarlo Cangani c’è la somministrazione del “food” tramite strutture fisse e ci si sta muovendo in tal senso, anche se si dovrà attendere ancora un po’. Intanto ieri proprio D’Antò ha espresso grande soddisfazione per la sfilata di maschere di personaggi Walt Disney di Civitamask. La città anche oggi si immergerà nel carnevale, con le maschere che sfileranno dal giardino del Pincio fino a corso Centocelle e viale Garibaldi, per poi tornare in Comune. I bambini potranno incontrare Minnie e Topolino, Cip e Ciop, il Bianconiglio e Alice nel Paese delle Meraviglie, il gatto e la Volpe e tanti altri personaggi della più belle favole Disney.«Ricevere messaggi di ringraziamento - scrive D’Antò sui social - e apprezzamento da parte degli operatori mercatali per l’iniziativa delle maschere non ha prezzo. Alcuni di loro mi hanno detto che l’ultimo sabato del mese di solito si incassa un 15% in meno, mentre oggi hanno incassato il 20% in più».

