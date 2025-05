CIVITAVECCHIA – Dopo l’apertura delle buste per l’affidamento dei lavori, in molti – tra operatori del mercato e semplici cittadini – si sono chiesti il motivo dello stallo apparente nel progetto di restyling del mercato cittadino, uno degli interventi più attesi degli ultimi anni. A chiarire lo stato dell’iter è l’assessore ai Lavori pubblici Patrizio Scilipoti, che conferma: «L’attività di gara si è conclusa regolarmente e l’impresa aggiudicataria è stata individuata. Ora sono in corso le verifiche obbligatorie previste dalla normativa. Parliamo di tempi fisiologici per un appalto da circa 3 milioni di euro».

Dopo l’apertura delle buste per l’affidamento dei lavori, avvenuta a marzo, il Comune ha avviato i passaggi formali che precedono la stipula del contratto. Secondo alcune indiscrezioni, le attuali tempistiche potrebbero essere influenzate anche dalla questione legata agli alberi di piazza Regina Margherita: l’abbattimento di alcune piante, previsto nel progetto, comporterebbe una modifica sostanziale dell’impianto originario e potrebbe rallentare l’avvio del cantiere. Ma l’assessore frena: «Siamo ancora all’interno delle tempistiche normali, quindi ad oggi non c’è stato alcun impatto. È chiaro che eventuali modifiche progettuali, se necessarie, potrebbero avere un’influenza sulla fase esecutiva dei lavori, ma non siamo ancora in quel contesto».

A breve si aprirà anche la fase di spostamento degli operatori del mercato, propedeutica all’avvio dei lavori. «Sappiamo che sarà un passaggio delicato – spiega – ma tutto procede con regolarità. Il dialogo con gli operatori è stato sempre costruttivo. Ora sarà il collega Enzo D’Antò a proseguire gli incontri per coordinare questa fase».

Scilipoti spiega che «i tempi tecnici attuali prevedono circa 30 giorni per completare le verifiche, a cui seguiranno altri 30 giorni circa per la stipula del contratto. I lavori partiranno una volta che l’area sarà liberata». Il cronoprogramma complessivo dell’intervento prevede una durata di 550 giorni. «Il clima generale è positivo - conclude Scilipoti - e c’è molta aspettativa per questa opera strategica per la città».

