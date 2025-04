LADISPOLI - Procede il cantiere per la realizzazione della nuova mensa scolastica alla Ladispoli 1. «Il servizio di refezione scolastica a Ladispoli – ha detto il sindaco Alessandro Grando al margine del sopralluogo effettuato al cantiere insieme all’assessore ai Lavori pubblici Marco Pierini - sarà sempre più all’avanguardia grazie a questa nuova struttura, che potrà garantire un servizio moderno ed efficiente. La nuova mensa si sta realizzando grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del Pnrr – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 1, Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”. Il progetto – ha proseguito Grando – prevede la costruzione di un edificio di circa 500 mq dotato di servizi igienici e di un locale cucina per lo sporzionamento dei pasti, collegato alla scuola da una pensilina per consentirne un comodo utilizzo anche durante i mesi invernali. La nuova struttura potrà servire fino a 150 pasti per turno, migliorando significativamente le condizioni del servizio offerto ai nostri piccoli alunni. L’investimento complessivo ammonta a 1 milione di euro, a cui si aggiungeranno 300mila di fondi comunali che saranno destinati al miglioramento delle condizioni strutturali e funzionali della mensa stessa». «La conclusione dei lavori – ha aggiunto Pierini - è prevista per la fine di agosto 2025. L’obiettivo è quello di rendere pienamente operativa la mensa entro l’inizio del prossimo anno scolastico, o comunque entro il mese di ottobre in caso di imprevisti, per garantire a studenti e personale un ambiente adeguato, moderno e funzionale, completo di arredi e attrezzature per l’organizzazione dei pasti e il posizionamento dei tavoli».

