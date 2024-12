CIVITAVECCHIA – Autorità civili e militari hanno reso omaggio, sabato mattina al cimitero monumentale di via Aurelia nord, alle vittime dell'Olocausto, in occasione della Giornata della Memoria.

Dopo l'omaggio floreale da parte del Sindaco e del colonnello Luca Stella del Ce.Si.Va, Tedesco ha ripercorso il discorso del presidente Mattarella «che sottoscrivo, lo dico anche a coloro che hanno recentemente, polemizzato con me, nella totale interezza, perché dà un quadro fedele di una tragedia che è frutto della malvagità umana. Gli insegnamenti di allora – ha spiegato - riguardano purtroppo anche la situazione attuale che stiamo vivendo. Il 7 ottobre è stata una data drammatica, che ci dice quanto grande sia il rischio che la lezione non sia stata ancora imparata. Proprio per questo la soluzione a due stati richiamata dal presidente è la prospettiva sulla quale i potenti del mondo devono lavorare in nome della convivenza e del rispetto delle reciproche identità. Dedichiamo allora questa giornata anche alla Memoria dei Giusti, coloro che hanno salvato vite, talvolta persino a proprio discapito».