CIVITAVECCHIA – Dopo l’annuncio, nei giorni scorsi, dell’annullamento dell’edizione 2025 de “Il Volontariato promuove la Vita”, arriva la presa di posizione dell’assessore ai Servizi sociali del comune di Civitavecchia, Antonella Maucioni, che ha espresso «dispiacere» per la decisione comunicata dalle organizzatrici durante un colloquio con il sindaco Marco Piendibene nella serata di giovedì.

Secondo quanto riferito, lo stop all’iniziativa – considerata tra le più significative del calendario civico per il suo alto valore simbolico e sociale – sarebbe legato all’impossibilità di garantire il supporto tecnico necessario alla realizzazione dell’evento. Maucioni ha ricordato come, nei giorni precedenti all’annuncio ufficiale, avesse già incontrato le promotrici dell’iniziativa, insieme alla dirigente del servizio competente, «per offrire sostegno e individuare forme concrete di supporto, coinvolgendo anche altri interlocutori istituzionali per gli aspetti logistici».

Nonostante l’assenza di un contributo economico diretto da parte del Comune – «limitazione dovuta a specifiche delibere assunte dalle precedenti amministrazioni» – l’Amministrazione comunale si era attivata per accompagnare l’organizzazione dell’evento con tutti gli strumenti disponibili.

«Conosciamo bene il valore simbolico e sociale di questa iniziativa – ha sottolineato l’assessora – un momento di testimonianza autentica sull’importanza della vita e sull’impegno quotidiano del volontariato nel nostro territorio».

Da qui, l’appello a guardare avanti: «Confermo la piena disponibilità dell’Amministrazione a riprendere il confronto in vista di future edizioni, certi che – attraverso una collaborazione puntuale e condivisa – sarà possibile restituire alla città un appuntamento tanto sentito quanto significativo».

