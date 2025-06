CIVITAVECCHIA – Gli organizzatori de Il Volontariato promuove la Vita hanno comunicato l'annullamento dell’11ª edizione prevista per il 2025, una scelta definita “sofferta ma necessaria”, legata a cause impreviste che, al momento, non sono state rese note. La decisione arriva dopo un'attenta riflessione interna, con la promessa – però – che lo spirito dell’iniziativa continuerà a vivere sotto altre forme.

L’evento, da oltre un decennio, rappresentava uno dei momenti più significativi per il mondo dell’associazionismo locale: un’occasione per farsi conoscere, collaborare, stringere legami e condividere storie di impegno civico e volontariato. Nelle edizioni precedenti aveva animato piazze, coinvolto studenti, anziani, famiglie e volontari di ogni età, trasformando Civitavecchia in un laboratorio a cielo aperto di solidarietà attiva.

A dare l’annuncio ufficiale è stata l’associazione La Rinascita ODV, insieme alla segreteria organizzativa, che in una nota ha ringraziato i cittadini e i volontari per il sostegno ricevuto, garantendo che le donazioni finora raccolte verranno utilizzate per finanziare la sesta edizione del progetto solidale Le Scatole di Natale 2025. «Un’iniziativa – spiegano – che vuole portare un po’ di serenità alle famiglie cittadine in difficoltà».

Nonostante la delusione diffusa tra le realtà del Terzo Settore, gli organizzatori ribadiscono un concetto chiaro: il volontariato non si ferma. “Sarà sempre presente”, si legge nella chiusura del comunicato. Un segnale di resilienza e responsabilità, in un contesto cittadino che, oggi più che mai, ha bisogno di punti fermi e occasioni concrete per rafforzare la coesione sociale.

A commentare la notizia anche la dirigente provinciale di Forza Italia, Deborah Zacchei, già assessore ai Servizi Sociali: «È una perdita per l’intera città. Spero che l’amministrazione comunale trovi il modo di dare continuità a questo progetto».

