CIVITAVECCHIA – «Dopo anni di incuria, è stato finalmente effettuato un intervento di pulizia straordinaria dell’accesso alla spiaggia del Marangone, una delle poche spiagge libere rimaste sul nostro litorale».

Inizia così una nota del Movimento cinque stelle di Civitavecchia che prosegue: «Un luogo molto amato dai cittadini, che soprattutto nei mesi estivi scelgono per trascorrere momenti di relax e godere della bellezza del mare. L’azione, realizzata dalla partecipata CSP, segna un primo passo importante verso il recupero e il decoro di un’area da tempo dimenticata. A breve si procederà anche con la pulizia della spiaggia vera e propria, in vista della stagione balneare. Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle accoglie con favore l’intervento, sottolineando come l’attenzione verso le spiagge libere rappresenti un dovere verso la cittadinanza e un segnale concreto di rispetto per il territorio. Allo stesso tempo, si auspica che tutti coloro che frequentano l’area abbiano cura di mantenerla pulita, utilizzando gli appositi raccoglitori per i rifiuti e contribuendo così a preservare questo spazio prezioso per la comunità».

