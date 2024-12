CIVITAVECCHIA – «È in fase di approvazione il progetto per il ripristino dell'area antistante la scuola elementare Renata Borlone di Borgata Aurelia».

Lo dice il delegato di Borgata Aurelia Daniele Lucarelli.

«La strada - spiega - verrà chiusa e diventerà un'area verde che andrà a collegarsi a quella già esistente in modo che i bambini all'uscita della scuola potranno godere di una area più grande e sicura, in quanto non ci sarà il passaggio delle auto. Questo è stato deciso insieme all'ufficio tecnico del Comune vista l'attuale condizione della strada e permetterà anche di non tagliare i pini esistenti che sono storici e belli da vedere».

PRIMA DI GIUGNO VIA AI LAVORI PER L’ILLUMINAZIONE

«Inoltre – continua il delegato – prima dell'inizio di giugno verranno iniziati i lavori per l'illuminazione della Borgata. Si inizierà con l'intera via Rossini e poi si continuerò per l'intera Borgata illuminando tutte le vie. Farà seguito poi il rifacimento del manto stradale che non potrà essere fatto finché non verranno finiti gli impianti di illuminazione in quanto dovranno essere fatti scavi per il passaggio dei cavi elettrici. Un risultato storico - conclude Lucarelli - e anche abbastanza rapido visto che il Comune ha acquisito la proprietà dell'area ex Marzano da Settembre 2023».

