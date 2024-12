Le condizioni della sede di Francigena sono il nuovo terreno di scontro tra la sindaca Frontini e l’ex sindaco Arena. La prima cittadina sui social giovedì ha denunciato le condizioni della struttura accusando le precedenti amministrazioni di immobilismo.

«Abbiamo risanato la Francigena con uno sforzo amministrativo non indifferente – afferma la sindaca – Eppure, come per altre mille cose, dobbiamo correre continuamente ai ripari per sistemare le situazioni critiche che ereditiamo». Foto alla mano, la sindaca mostra delle crepe presenti sulle mura dell’immobile. «La sede dove stazionano gli autisti della nostra partecipata pubblica, un bene comune dei viterbesi, è stata interdetta poiché si sono formate delle crepe nella struttura». Quindi l’affondo alla precedente amministrazione: «Questa - ha detto - è la Viterbo che ereditiamo E per ogni passo avanti, inciampiamo nella mancanza di cura del bene di chi ha lasciato la città in queste condizioni».