CERVETERI - Lavori in corso in largo Almunecar sotto la Quercia a Cerveteri.

Cantieri aperti per la realizzazione di una nuova pavimentazione drenante, utile a garantire all’albero secolare simbolo della città di ricevere acqua piovana nei giorni di pioggia.

«Un lavoro importante, che rinnova di fatto l’area - spiegano dall’amministrazione comunale - ma soprattutto consente un miglioramento dell’essenza arborea presente».

«Con l’erborella, ovvero la nuova pavimentazione drenante che stiamo andando a posizionare in questi giorni, il vantaggio principale sarà per la salute della nostra Quercia e per le sue radici, che ora avranno sopra una pavimentazione in grado di drenare l’acqua piovana – ha spiegato l’assessore alle Opere pubbliche, Matteo Luchetti – la durata dei lavori sarà piuttosto breve e non appena conclusi, l’area tornerà nuovamente a disposizione dei cittadini e saranno riposizionati gli arredi esistenti».

