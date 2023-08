LATERA - Panchine con pannelli solari per ricaricare cellulari e tablet.

Le tecnologiche sedute da qualche giorno sono state installate a Latera. Per il momento ne sono state collocate 8 ma ne arriveranno altre. L’amministrazione comunale, guidata da Francesco Di Biagi, dovrebbe installarne poco meno di una dozzina.

Al momento si trovano in via Roma, viale 1° maggio, piazza del volontariato e del soccorso, piazza San Clemente, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nei luoghi maggiormente frequentati del paese e rientrano in un progetto complessivo di riqualificazione del territorio.

Sono state finanziate con fondi Pnrr nel capitolo che riguarda la transizione ecologica. Lo stesso capitolo con cui dovrebbe essere finanziata la rastrelliera del bike sharing per le bici elettriche.

Dal punto di vista tecnico e delle loro caratteristiche, le panchine “Panka 35”, questo il loro nome, e sono lunghe due metri e sono dotate di sistemi stand-alone, punti di ricarica a induzione e ripiano con celle fotovoltaiche integrate e con retroilluminazione a led. Un prodotto quindi tecnologico che guarda alla sostenibilità ambientale e fa di Latera un borgo all’avanguardia ma sempre attento al rispetto del suo territorio.