SANTA MARINELLA – “La Perla del Tirreno e la sua frazione di Santa Severa diverranno stazioni climatiche”.

Questo l’annuncio del sindaco Pietro Tidei impegnato a seguire tutte le procedure affinché nella cartellonistica stradale accanto alla dicitura “Santa Marinella” siano inserite le due parole “stazione climatica”.

“Come riporta l’enciclopedia Treccani – spiega Tidei - sono chiamate stazioni climatiche le località che offrono soggiorni salutari e di benessere terapeutico proprio come la nostra Perla che offre a residenti e villeggianti non solo cure ed assistenza, anche una buona esposizione, un ottimo clima che si distingue da quello di altre località per la temperatura, lo stato igrometrico, il soleggiamento, la ventilazione con un buon mare, quest’ultimo fondamentale per chi ha patologie alle vie respiratorie. Sole, mare, cure climatiche, sono solo alcune delle caratteristiche che farebbero di Santa Marinella e Santa Severa una stazione climatica. Si tratta di un altro tassello importante e mancante in città che se istituito, potrebbe favorire ulteriore permanenza stabile o stagionale per coloro che vogliono vivere bene e godere dell'ottimo clima, dell'archeologia, del sole, delle spiagge e delle cure terapiche e trovare in Santa Marinella una nuova vera e propria risposta”.

