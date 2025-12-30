La giunta regionale, presieduta dal presidente Francesco Rocca, ha approvato - su dell'assessore alla Cultura Simona Baldassarre – la delibera che definisce il protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Comune di Viterbo e altri enti locali per sostenere la candidatura di Viterbo a Capitale Europea della Cultura 2033. «La Regione Lazio sostiene con convinzione questa candidatura – ha dichiarato l'assessore Simona Baldassarre - È un'opportunità importante per la città e per tutto il territorio, ricco di proposta di storia e arte ma ancora poco conosciuto a livello internazionale. Il Lazio non è solo Roma: l'Etruria meridionale merita maggiore visibilità e può ambire a un riconoscimento europeo che avrebbe ricadute positive sull'intera Regione. Per vincere, però, non basta avere buone carte: servire lavorare insieme e costruire progetti credibili di innovazione sociale. La Regione è pronta a fare la sua parte e crede nella forza di questa candidatura».

Il protocollo prevede la creazione di un Comitato Promotore, attraverso cui tutte le istituzioni coinvolte si impegnano a collaborare per raggiungere l'obiettivo della candidatura, valorizzando l'identità e il patrimonio culturale di Viterbo. Il Comitato nominerà inoltre un Comitato Scientifico, incaricato di definire la strategia operativa e di seguire tutte le fasi del percorso verso il 2033.