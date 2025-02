L’Itt Da Vinci è stato oggetto di lavori da parte della Provincia mentre, per quanto riguarda le criticità sollevate dagli studenti che lunedì mattina hanno manifestato sotto la sede di via Saffi, sono oggetto di verifica dei tecnici provinciali. Il giorno dopo la protesta studentesca, la Provincia fa alcune sottolineature.

“L’amministrazione provinciale - si legge in una nota - ha recentemente completato significativi lavori sull’edificio scolastico, tra cui il rifacimento delle facciate e delle coperture, finanziati con fondi Pinqua in collaborazione con il Comune di Viterbo. Sono stati inoltre posati circa 100 metri di nuove linee dell’impianto termico, compreso il box di contenimento, ed è stata eseguita la manutenzione ordinaria delle centrali termiche e dei servizi igienici. Per quanto riguarda le criticità segnalate - prosegue l’ente di Palazzo Gentili - si tratta di problematiche di entità limitata, già oggetto di verifica da parte dei tecnici della Provincia, che hanno programmato gli interventi necessari per la risoluzione. Va inoltre evidenziato che il danneggiamento di alcune porte non è riconducibile a una carenza manutentiva, ma ad altre cause. La Provincia - conclude la nota - ha inoltre previsto il rifacimento completo della centrale termica, un intervento strutturale che garantirà ulteriore efficienza e comfort all’istituto”.