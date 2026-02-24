«L’approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e Interporto Centro Italia spa. segna una svolta decisiva per il rilancio infrastrutturale della Tuscia e dell’intera regione. Finalmente si investe con una visione strategica sul nodo logistico di Orte, vera porta d’accesso per le merci nel Centro Italia». Lo dichiara Giulio Zelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Agricoltura e Ambiente.

«Con questo atto, che stanzia oltre 5 milioni e 800mila euro per ogni annualità fino al 2028 per un totale di oltre 29 milioni, la giunta Rocca sblocca una situazione ferma da troppo tempo, mettendo al centro lo sviluppo dell’intermodalità ferro-gomma e il potenziamento dei servizi alle imprese. L’Interporto di Orte non deve essere solo un’area di transito, ma un volano di crescita economica e occupazionale per tutto il viterbese, capace di attrarre investimenti e di competere con le grandi piattaforme logistiche nazionali. Il Protocollo prevede azioni concrete per l’ammodernamento delle infrastrutture esistenti, la digitalizzazione dei processi doganali e la sostenibilità ambientale delle operazioni logistiche. Ringrazio l’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera - conclude - per aver creduto nelle potenzialità di questo asset strategico: oggi la Regione Lazio dimostra di voler fare sul serio per dotare i nostri territori di collegamenti moderni ed efficienti, fondamentali anche per il comparto agroalimentare che necessita di una logistica veloce e integrata».