Gli studenti lo avevano denunciato la scorsa settimana: dentro il liceo Ruffini piove.

Ieri la Provincia di Viterbo ha fatto sapere di aver risolto il problema.

Il problema nell’edificio di via della Verità dove la settimana scorsa si era verificata l’infiltrazione d’acqua, è stato causato dall’ostruzione dello scarico del pluviale sulla terrazza interna.

“La ditta incaricata - fa sapere la Provincia - è intervenuta tempestivamente, ripristinando il corretto deflusso dell’acqua piovana e risolvendo la criticità. A seguito dell’intervento, il soffitto interno, precedentemente interessato da infiltrazioni, si è completamente asciugato, garantendo così il regolare svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza”.

La Provincia di Viterbo, come rimarca l’ente, continua a monitorare con attenzione le condizioni degli edifici scolastici di propria competenza, intervenendo con rapidità per garantire ambienti sicuri e adeguati agli studenti e al personale scolastico.