CERVETERI - Torna il disco orario in Piazza Aldo Moro a Cerveteri. A partire da lunedì 24 marzo, nel blocco dei parcheggi centrali e in quelli prospicenti le attività commerciali, sarà regolamentata da disco orario della durata di 60minuti. La nuova regolamentazione sarà vigente da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. «Una misura che punta a garantire un maggior ricircolo di autovetture in sosta nella piazza principale della nostra città ed evitare che alcuni lascino la propria macchina in sosta per ore ed ore davanti le attività commerciali, impedendo magari ad altre persone, in particolar modo quelle più anziane o con difficoltà motorie di parcheggiare vicino al negozio dove devono recarsi – ha detto il vicesindaco Riccardo Ferri – l’ordinanza infatti, istituisce la sosta temporanea in quelle fasce orarie maggiormente commercialmente più appetibili, dunque la mattina e il pomeriggio dei giorni feriali. In questi anni molte volte si è parlato di come regolamentare la sosta in piazza Aldo Moro e credo che questa misura possa venire incontro alle necessità di cittadini residenti e commercianti». Istituiti, nella stessa ordinanza, quattro stalli riservati alle attività di carico e scarico merci in via Ceretana con orario che va dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 18.

