Alcuni impianti sportivi ubicati nella frazione di Grotte Santo Stefano, dopo i lavori di riqualificazione appaltati di recente, a breve saranno operativi sotto una nuova gestione.

L’amministrazione comunale, proprietaria delle strutture, ha dato il via libera per avviare le relative manifestazioni di interesse al fine di individuare i nuovi affidatari.

I beni da gestire sono il campo polivalente e da calcio e il bocciodromo, entrambi situati in strada Ferento a Grotte Santo Stefano.

Per la gestione delle due strutture, che risultano classificate come “impianti privi di rilevanza economica” e visti anche i bassi valori dei canoni di concessioni annuali richiesti, il Comune procederà con l’affidamento diretto. Il canone per la concessione, della durata di 5 anni, per il campo da calcio è di 1000 euro l'anno mentre quello per il bocciodromo è di 250 euro annui.

Anche in questo caso la durata della convenzione è quinquennale.

I nuovi assegnatari, oltre al canone annuale, dovranno versare al Comune anche i previsti oneri di legge.

L’amministrazione di Palazzo dei Priori è anche alla ricerca di un nuovo gestore per il bocciodromo di via Beata Maria De Mattias, nel quartiere viterbese di Santa Barbara.

La modalità è la stessa dei precedenti impianti: affidamento diretto tramite partecipazione alla manifestazione d'interesse.

Il canone annuo che il nuovo assegnatario dovrà versare al Comune per l'utilizzo del campo da bocce è di 400 euro.

5 anni la durata della concessione, che inizia a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione. Come specificato in ognuna delle determine dirigenziali relativamente all’assegnazione delle 3 strutture sportive: “la stazione appaltante (il Comune) si riserva la facoltà di affidare la gestione degli impianti anche in presenza di una sola offerta, ritenuta valida e congrua”.

Anche nelle frazioni e per discipline sportive, a volte ritenute minori, l’ente comunale riconosce “la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l’obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorire l’integrazione sociale” mettendo a disposizione gli impianti di proprietà.

Gli avvisi per partecipare alle manifestazioni d'interesse saranno pubblicati a breve sull’Albo pretorio del Comune di Viterbo.