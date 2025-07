CIVITAVECCHIA – Un appuntamento ricco di emozioni, in riva al mare. È quello in programma giovedì 17 luglio alle 21 quando la magia della danza prenderà vita alla Lega Navale di Civitavecchia. In scena, una rievocazione storica firmata Balletto di Civitavecchia – con le coreografie di Luca Della Corte e Caterina Lunati e con la partecipazione speciale della compagnia nazionale di danza di Roma Mp3 Project – che trasporta il pubblico indietro nel tempo, ai giorni in cui la città ha iniziato a trasformarsi in una splendida destinazione turistica grazie alla nascita dello stabilimento “Il Pirgo”.

«Come è noto, il Pirgo di Civitavecchia, nato nella seconda metà dell'Ottocento, era uno stabilimento balneare che divenne un luogo di ritrovo per l'alta società dell'epoca, grazie alla sua posizione sull'isolotto, alla piattaforma con pontili e agli edifici in stile chalet – ricordano gli organizzatori – il Pirgo, la cui denominazione deriva dal nome dell'antico popolo di Pyrgi, comprendeva, fra l’altro, una zona per i bagni in mare riscaldati, ideale per la cura delle malattie articolari. A seguito di un grave danneggiamento a causa di una grande mareggiata, nel 1902, il Pirgo fu ricostruito e continuò ad essere frequentato fino al 1941, anche dalla famiglia reale e dalla nobiltà romana. La terrazza del Pirgo, accessibile da lungomare Thaon de Revel, è un ricordo di ciò che fu un tempo il principale stabilimento balneare del litorale laziale. Il Pirgo, quindi, rappresenta un capitolo importante nella storia di Civitavecchia, testimoniando il suo passato come centro turistico e mondano».

L’asd Balletto di Civitavecchia ha trovato interessante la storia dell’antico Pirgo e ne ha realizzato una rievocazione coreografica dal titolo “La bella époque al Pirgo”, con un progetto che ha ricevuto il patrocinio con finanziamento dall’assessorato alla Cultura del Comune di Civitavecchia, con l’associazione che ringrazia uffici e amministrazione per il sostegno. Protagonisti della serata saranno danzatori della Compagnia Nazionale di danza MP3 PROJECT di Roma, danzatori professionisti che operano prevalentemente all’estero e allievi del Balletto di Civitavecchia.

«Un grazie anche alla Lega Navale di Civitavecchia – hanno concluso – che ha messo a disposizione la propria sede per la realizzazione dell'evento, rendendo così ancora più suggestiva la rappresentazione coreografica».

Per prenotazioni e informazioni 348 3711304 / 348 602 3100. 0766 23418