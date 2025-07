ALLUMIERE - Si chiude oggi nel cuore di Allumiere, ossia piazza Agostino Chigi, la Sagra degli Antichi Sapori e dell’Acquacotta, storica manifestazione enogastronomica promossa dalla Contrada Polveriera, giunta a un nuovo capitolo del suo apprezzato percorso. La sagra, in programma oggi a pranzo e a cena, nasce nel 2004 con l’intento di riscoprire e valorizzare le radici contadine del paese, partendo proprio dalla cucina povera ma saporita che ha nutrito intere generazioni. Protagonista indiscussa è naturalmente l’acquacotta, piatto simbolo della cultura locale, semplice negli ingredienti ma ricco di storia e significato. Venerdì e sabato tsnti complimenti ai risdoblu per gli eccezionali piatti tipici preparati a mano secondo la tradizione, accompagnati da vino e birre locali nello stand gastronomico allestito in piazza. Amche oggi non mancherà la fraschetta, per aperitivi con salumi e assaggi, e tanta musica dal vivo: l’apertura è stata affidata al gruppo “Cosa Acustica”, ieri sera sono stati protagonisti i “Supersantos”, mentre stasera gran finale con “I Soreta e Camorra”. Ad arricchire l’atmosfera ci saranno artisti di strada e intrattenimento per tutte le età, oltre alla comodità dei parcheggi situati a pochi metri dalla piazza. Un’occasione per assaporare il gusto del passato, respirare aria di comunità e vivere tre serate all’insegna dell’identità allumierasca.