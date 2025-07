TARQUINIA - Entra nel vivo la movida notturna sul litorale di Tarquinia e con essa non mancano i problemi per le forze dell’ordine che, soprattutto nel weekend, sono costrette ad intensificare i controlli. Ciò nonostante, sul litorale si continuano a registrare liti, come quella che ha visti protagonisti due gruppi di giovani che se le sono date di santa ragione.

La lite sarebbe avvenuta sul lungomare nei pressi degli stabilimenti balneari. Non si conoscono i motivi per i quali i ragazzi sarebbero venuti alle mani costringendo altri gruppi di giovani ad intervenire per tentare di evitare il peggio.

E mentre c’è chi reclama più controlli, i commercianti si augurano che non arrivino provvedimenti restrittivi alla movida, per colpa di qualche giovane fuori controllo. Circostanza che costringerebbe i ragazzi della città ad emigrare in altre città per divertirsi, rinunciando alle offerte di intrattenimento che con impegno e fatica gli operatori del territorio garantiscono.

