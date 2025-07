Per lo sport civitavecchiese non c’è mai tranquillità. Si sapeva che sarebbe stata un’estate calda, non solo per quanto riguarda le temperature, ma anche per quel che concerne l’impiantistica. Infatti in queste ore sta circolando sempre più in città un’indiscrezione clamorosa, che non mancherebbe di fare molto rumore. Nella seconda parte della scorsa settimana, una società sportiva civitavecchiese avrebbe deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti e all’Asl Roma riguardo tutti gli impianti cittadini che appartengono al Comune.

La dirigenza di questa associazione sportiva avrebbe prima fatto richiesta d’accesso agli atti a Palazzo del Pincio e poi, dopo aver effettuato delle valutazioni, avrebbe messo in piedi questa iniziativa. A quanto si apprende, e che naturalmente meriterà conferme in questi giorni, l’esposto sarebbe stato presentato per sottolineare anomalie sotto vari ambiti, dalla mancata osservanza delle norme igieniche, al mancato o ritardato pagamento delle bollette e delle varie spese, fino alla situazione economica, sia degli impianti comunali, gestiti quasi sempre da associazioni sportive del territorio, che dei club stessi.

Tutto questo senza dimenticare le problematiche che sarebbero presenti nelle varie strutture sportive. L’esposto sarebbe stato presentato direttamente dalla persona che occupa il ruolo di presidente di questa società sportiva, molto conosciuta nel territorio e non solo.

A corredo sarebbe stata presentata una corposa documentazione, con l’intento di dimostrare la fondatezza dell’esposto. L’impianto su cui si sarebbe catalizzata maggiormente l’attenzione sarebbe la piscina comunale di via Maratona. Ricordiamo che questo impianto è gestito dall’Ati Maratona ed è una delle tre strutture che nei prossimi mesi saranno oggetto del bando per la nuova gestione ad opera dell’amministrazione comunale in capo al sindaco Marco Piendibene.

Ovviamente non è nostra intenzione colpevolizzare nessuno, saranno gli enti preposti a prendere in carico l’esposto e fare le valutazioni del caso. Ma, sicuramente, possiamo dire che i rapporti tra le varie realtà locali difficilmente riusciranno a ritrovare il sereno, naturalmente se tutto ciò venisse confermato. Anzi, la sensazione è che lo scenario potrebbe farsi sempre più complicato, anche considerando il difficile momento che lo sport cittadino sta attraversando, nonostante i tanti successi, per via delle problematiche legate all’impiantistica e alla sostenibilità economica delle associazioni.

