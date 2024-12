SANTA MARINELLA – «Il Sindacato Italiano Balneari fa bene a protestare contro il governo, ma la questione non riguarda assolutamente gli stabilimenti balneari situati nel nostro Comune».

Così il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei risponde alle dichiarazioni rilasciate da Antonio Capacchione, presidente del Sib aderente a Fipe, in merito allo sciopero degli ombrelloni in programma il prossimo 9 agosto. « Come ho già avuto modo di ribadire più volte - continua Tidei - l’amministrazione comunale tramite procedura di evidenza pubblica e in osservanza delle norme sul diritto europeo, ha confermato la scadenza delle concessioni balneari al 31 dicembre 2033. Il Sindacato rivolga le proprie proteste al governo e al parlamento che ad oggi non hanno ancora emanato alcun provvedimento legislativo a tutela delle aziende che operano nel settore. Voglio invece tranquillizzare gli operatori di Santa Marinella e Santa Severa, che possono continuare a lavorare e ad investire nella propria attività in tutta serenità. Abbiamo blindato le concessioni, e ricordo che siamo stati uno dei primi Comuni in tutta Italia ad aver attuato la direttiva Bolkestein».

La protesta dei balneari, promossa dai maggiori sindacati del settore in tutto il territorio nazionale, è prevista per venerdì 9 agosto e prevede la posticipazione oraria del servizio ombrelloni con due ore di ritardo. Altre azioni sono in programma in tutte le spiagge italiane per ottenere attenzione sulla situazione dei concessionari. Le altre date individuate per lo sciopero sono il 19 agosto per quattro ore e il 29 agosto per sei ore.