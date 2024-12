Il mercato settimanale del sabato torna in centro. Da metà luglio sarà ospitato in piazza della Rocca. La proposta definitiva è stata presentata ieri pomeriggio dall’amministrazione comunale agli ambulanti. Presenti l’assessore al commercio Silvio Franco e la sindaca Frontini.

La soluzione, per la quale nei mesi scorsi c’era stata una sperimentazione, ora prende definitivamente forma dopo che sono stati completati i lavori di sistemazione di piazza della Rocca con la sostituzione dell’asfalto con i sanpietrini.

Il mercato, ospitato originariamente al Sacrario, era stato sostato dalla precedente amministrazione al Carmine, nella zona periferica sud. Una soluzione osteggiata dagli ambulanti sin dal primo momento. Ambulanti che ora plaudono del rientro in centro dopo quattro anni “d’esilio”.

«C’è una grande soddisfazione - commenta Vincenzo Cardenia dell’Ana (associazione nazionale ambulanti) Ugl che sin dal primo momento si è battuto per questo risultato - il mercato settimana stava morendo e speriamo che questo trasferimento possa servire a rilanciare il settore». Cardenia ricorda quando il mercato di Viterbo contava un centinaio di ambulanti, «ora - dice - sono rimasti 45. Adesso i commercianti ce la devono mettere tutta per ripartire e ripartire alla grande».

Nell’incontro in Comune, Cardenia era accompagnato dal presidente nazionale dell’Ana Ugl, Ivano Zonetti. Con l’occasione è stato dato incarico a Marco Muzzi per costituire il direttivo dell’Ana Ugl a Viterbo. Convocati alla riunione anche Confimprese, Confesercenti, Goia Fenapi, Anva Confesercenti, e Ambulanti oggi.

Nel corso dell’incontro è stata definita anche la data del trasferimento che sarà la seconda settimana di luglio.

I banchi saranno disposti tutti nell’area centrale.

Per il ritorno del mercato dentro le mura, prima di far cadere la scelta su piazza della Rocca, erano state valutate anche le aree di Valle Faul e via Marconi ma entrambe sono state scartate.

Quindi è stata scelta piazza della Rocca non prima però di una prova generale che si era tenuta il 15 aprile dell’anno scorso.

Il trasloco del mercato in centro è stata una delle promesse fatte dalla sindaca Frontini agli ambulanti. Perplessità per il trasferimento sono state sollevate in questo periodo da alcuni residenti e commercianti della zona che preoccupati, come ogni novità, che un eventuale un impatto negativo sulla zona non sia stato adeguatamente valutato dall’amministrazione comunale.