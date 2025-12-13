Il Comune di Viterbo sta lavorando a un nuovo piano del commercio.

È partito il lavoro per la redazione di un piano che mira a rilanciare l’economia del centro storico e alleggerire la pressione sulla zona nord.

Ad annunciarlo è la sindaca Frontini che sui suoi canali social fa sapere che venerdì si è tenuto il primo incontro di condivisione con le associazioni di categoria.

«Siamo entrati nel merito della prima analisi dei dati del Politecnico di Milano - ha spiegato la sindaca - un’analisi che fotografa l’analisi del centro storico, degli esercizi sfitti, del tessuto socio-economico. Abbiamo raccolto suggerimenti e condiviso idee e suggerimenti dalle associazioni di categoria per costruire un incontro di condivisione. Sarà un obiettivo strategico dell’amministrazione per il 2026».

Con lei il consigliere delegato Nunzi: «Primo incontro con associazioni di categoria con tanti spunti - ha detto - tanti progetti».