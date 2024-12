«Non intendiamo entrare in polemiche che non ci riguardano e riteniamo assolutamente inopportuno che un’istituzione, quale è la sindaca Chiara Frontini, faccia affermazioni su questioni che non le competono e di cui non è a conoscenza». Luca Profili e Matteo Amori, sindaci di Bagnoregio e Sutri, ribattono alle dichiarazioni di Frontini circa il fatto che Viterbo come Sutri e Bagnoregio sarebbe stata tagliata fuori dai fondi della Regione. «Affermazioni - dicono - che, infatti, non corrispondono alla realtà dei fatti. I fondi per il Giubileo, ottenuti dai comuni di Bagnoregio e Sutri grazie al governo Meloni e all'impegno dell'onorevole Mauro Rotelli, sono importantissimi e le nostre amministrazioni sono al lavoro da un pezzo per investire tali risorse in una programmazione strategica che punta sul turismo. A differenza del Comune di Viterbo, infatti, crediamo fermamente nelle grandi potenzialità dei nostri territori ed è nostro compito essere pronti e preparati ad accogliere le migliaia di turisti che, inevitabilmente, si riverseranno nei paesi della Tuscia»