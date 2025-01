«L’anno giubilare è un percorso di fede, un’occasione di riflessione ma anche un’opportunità di crescita e di promozione per la città». La sindaca Chiara Frontini ha introdotto così il secondo appuntamento per illustrare iniziative e servizi per pellegrini e turisti. Un programma redatto in collaborazione con ST Sinergie, spiegato dalla referente Tiziana Lagrimino. «Un programma costruito in condivisione con l’amministrazione di Viterbo che vede St Sinergie come partner tecnico. Alcuni eventi saranno curati da noi, altri dalla consigliera comunale delegata Alessandra Croci».

Tra le iniziative: la realizzazione di uno spot promozionale di 2 minuti per raccontare la città e il legame con i Papi, la creazione di cartoline celebrative che saranno distribuite nei punti informazioni del Comune e in occasione dell’annullo filatelico il 25 gennaio, dalle 10 alle 16, in piazza delle Erbe, varie mostre di importanti artisti locali tra cui Roberto Joppolo e una fotografica sul Giubileo, le cui immagini saranno poi raccolte in un album sugli eventi giubilari. La St Sinergie curerà poi la comunicazione e l’ufficio stampa, in particolare con campagne pubblicitarie su testate nazionali quali Famiglia Cristiana e Dove Viaggi e nella città di Roma in occasione delle principali iniziative giubilari di Viterbo. Inoltre sono stati realizzati 300 kit composti da un gadget e da una sacca con il logo del Giubileo di Viterbo e in collaborazione con le aziende vitivinicole del territorio sarà prodotto un vino dedicato all’anno santo che sarà commercializzato nei negozi di prodotti tipici. In definizione poi un protocollo d’intesa con le associazioni locali per la definizione del calendario degli eventi.

Alessandra Croci, delegata comunale alla Via Francigena e al Giubileo, ha fornito il dato dei pellegrini transitati in città nel 2024: «14.700 censiti tramite un questionario in cui abbiamo chiesto cosa pensassero di Viterbo e le criticità riscontrate». Prima di illustrare le iniziative curate direttamente dal Comune nei dodici mesi dell’anno giubilare, ha tenuto a ricordare che quello di ieri è stato il secondo evento sul Giubileo in città dopo quello tenuto con i rappresentanti della Diocesi sulle manifestazioni di carattere prettamente religioso. Oltre alle cartoline realizzate dagli studenti dell’Orioli e della Vanni, alla serie di conferenze durante tutto l’anno, ha sottolineato in particolare ad aprile l'inaugurazione del primo tratto del cammino dei Borghi e delle fate, a giugno la manifestazione ‘Sosta e gusta’ a cura dell’associazione Strada del riso Carnaroli e il Trail dei Papi che toccherà le tre città laziali che hanno ospitato i pontefici e tra fine luglio-inizio agosto il Festival Lante. E, in sinergia con la Provincia, la serie di eventi che si terranno a giugno a Palazzo degli Alessandri.

«Un anno pieno di avvenimenti - ha sottolineato - in cui abbiamo però bisogno della partecipazione e dell’attenzione dei viterbesi verso pellegrini e turisti. Facendosi anche portavoce dei due importanti Cammini che insistono nel territorio: la Via Francigena e la Romea Strata». E verso fine anno presso gli Almadiani, se saranno completati gli interventi di riqualificazione, si terrà la prima edizione del festival dei Cammini della Tuscia e la presentazione di un docufilm che racconterà le fasi salienti del Giubileo 2025 a Viterbo. La sindaca Frontini ha concluso l’incontro auspicando «un percorso condiviso con le realtà dell’intero tessuto sociale perché il Giubileo è una grande occasione per promuovere Viterbo e le sue bellezze».