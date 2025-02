CIVITA CASTELLANA - Civita Castellana si prepara a celebrare il Giorno del ricordo con una serie di iniziative. Lunedì, 10 febbraio, alle 10 presso il monumento ai caduti in via Gramsci il sindaco Luca Giampieri deporrà una corona di alloro in ricordo delle vittime delle foibe istriane e dell’esodo giuliano-dalmata.

Alle 11, poi, nell’aula magna degli istituti Colasanti e Midossi in via Francesco Petrarca, si terrà la presentazione del libro “La bambina con la valigia” (Piemme editore).

All’iniziativa sarà presente l’autrice Gigliola Alvisi, che ha raccontato la storia vera di Egea Haffner, costretta nel 1945 con la nonna e gli zii a lasciare la sua terra.

Egea Haffner è, infatti, la bambina con la valigia ritratta nell’iconica foto che divenne simbolo dell’esodo giuliano dalmata. La sua storia ha ispirato il libro, da cui è stato tratto anche l’omonimo film che verrà trasmesso su Rai1 lunedì in prima serata.