Svolta “green” per le strutture scolastiche di proprietà del Comune. L’idea, perseguita dall’assessore alla Qualità degli spazi urbani Emanuele Aronne, si sta per concretizzare. Con un iter burocratico caratterizzato da tempistiche celeri, il 30 dicembre è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio delle scuole e, nella stessa data con un altro atto, è stato stabilito di provvedere all’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata. Cinque gli operatori economici invitati a far pervenire le loro migliori offerte, improntate al criterio del minore prezzo sull’importo a base di gara.

Tre le buste telematiche recapitate agli uffici del settore 7, competente per il procedimento. Il preventivo più vantaggioso si è rivelato quello proposto dall’impresa Belli, con sede in Roma. La società, con un ribasso del 23,14%, si è aggiudicata l’appalto. L’importo complessivo dell’opera è di 280mila euro, di cui 150.753 per i lavori e poco più di 129mila euro di somme a disposizione dell’amministrazione. L’impresa assegnataria ha già comunicato di voler subappaltare il 50% dell’importo di contratto. L’intervento per realizzare impianti fotovoltaici a uso delle scuole comunali è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027, nell'annualità 2025, e finanziato con i fondi del programma regionale Fesr stanziati per progetti di strategia territoriale. Un intervento che consentirà, se non di abbattere completamente, quantomeno di contenere la spesa relativa ai costi energetici delle strutture scolastiche.