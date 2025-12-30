Fontana a sfera del Murialdo, dopo l’annuncio che l’assessore Aronne face a La Provincia lo scorso 25 luglio si passa dalle parole ai fatti: nel 2026 verrà realizzata la recinzione contro gli atti di vandalismo. Il progetto rientra nell’opera generale di riqualificazione della piscina comunale, posta a pochi metri dalla fontana a sfera. «Sarà aperta di giorno e chiusa di notte – dice l’assessore Aronne - Purtroppo come detto è una sconfitta ma se i rampolli viterbesi si divertono a vandalizzarla purtroppo non ci sono alternative. E sottolineo che tutto è stato concordato con l’artista che l’ha creata». Una soluzione estrema, quindi, che segue la riqualificazione dell’opera del maestro Capotondi, avvenuta appena il 29 maggio scorso dopo il sopralluogo di Aronne e Capotondi del 17 marzo ma, immediatamente, ragazzi che stanziano quotidianamente in questo posto hanno cominciato a insozzare la vasca con rifiuti di ogni genere e si è arrivati anche a deturpare la fontana con lo spray. Come disse a La Provincia l’assessore Emanuele Aronne già il 25 luglio scorso, dopo l’ultima ampia vandalizzazione della fontana a sfera, «con il nuovo appalto della piscina faremo la recinzione. Capotondi ci ha mandato il disegno della recinzione e, con il nuovo lotto della piscina, che partirà a dicembre, faremo la recinzione e festa finita». Aronne è stato di parola e, proprio a dicembre, ha ufficializzato la recinzione che servirà per demotivare i vandali a deturpare la fontana di Capotondi. L’opera della fontana a sfera è stata realizzata all’inizio degli anni Novanta e, malgrado il pregio artistico e la dedizione con cui Capotondi l’ha fatta, da subito sono iniziati i problemi per le azioni di vandalismo. Sull’ipotesi di altre soluzioni per risolvere la questione Aronne è netto. «È un peccato tutto ciò perché dimostra che c’è inciviltà. Non voglio sentire parlare di telecamere à dice l’assessore - perché non posso avere delle telecamere per una fontana con personale che sta dietro e controlla. Si farà una recinzione e basta. C’è inciviltà. Non ho letto di nessuno che abbia detto basta, avete stancato, ai giovani che fanno ciò. Questa è mancanza d’educazione». La riqualificazione della fontana a sfera era stata plaudita dalla sindaca Chiara Frontini a collaudo terminato per il recupero dopo anni d’incuria ma tutto si è rilevato inutile. Ora si spera che il vandalismo finisca una volta per tutte e che, in notturna, il nuovo “sport” non diventi il lancio di oggetti da lontano dentro la vasca. La misura sarebbe davvero colma. Sul provvedimento della recinzione ci sono pareri contrastanti. «E sarebbe la vivibilità di un’opera la recinzione?», commenta Fiorenzo Mascagna all’annuncio di Aronne su facebook della realizzazione della recinzione. «Contro l’inciviltà non ci sono bacchette magiche! Sperando che basti …», dice invece Paolo Bozzi, abbracciando la linea dell’assessore Emanuele Aronne. Nei mesi si sono diffuse varie segnalazioni di vandalismo sulle opere pubbliche ma, la fontana a sfera, è quella più segnalata negli ultimi anni.