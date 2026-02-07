SANTA MARINELLA – L’ex assessore allo sport Marina Ferullo, esponente della lista civica Cittadini al Centro, ha inviato una lettera alla Commissaria Prefettizia sollecitando di non lasciar scadere il finanziamento regionale di 500mila euro destinato alla copertura delle tribune e alla realizzazione dei servizi igienici dello Stadio Fronti.

Nella missiva, Ferullo sottolinea il lungo percorso compiuto per riaprire il campo, chiuso per sette anni e restituito alla città nel novembre 2021 con un nuovo manto sintetico, illuminazione e servizi essenziali.

L’ex assessore ricorda che il finanziamento rappresenta un’occasione unica per completare l’impianto e trasformarlo in un vero polo sportivo di eccellenza, a beneficio di oltre 400 ragazzi tesserati e delle loro famiglie. Ferullo invita a procedere subito con l’accettazione del contributo, lasciando alla prossima amministrazione il co-finanziamento comunale di circa 130mila euro, senza lasciare che la burocrazia blocchi il progetto. “Lo sport è salute, aggregazione e alternativa alla strada – scrive – rinunciare a questo contributo significherebbe spegnere una speranza per i nostri giovani proprio quando il traguardo è vicino”. L’ex assessore conclude sottolineando l’importanza di guardare ai volti dei ragazzi che quotidianamente frequentano lo stadio e propone un incontro sul campo con associazioni e genitori per testimoniare quanto il progetto sia vitale per la comunità.