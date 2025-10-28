CERVETERI – «Accolgo con grande soddisfazione la firma dell’accordo tra la Multiservizi Caerite, i segretari della UGL Terziario e le RSA delle Farmacie comunali di Cerveteri per il nuovo contratto integrativo aziendale: un passo significativo che tutela e valorizza il lavoro dei dipendenti delle nostre sei farmacie comunali. Si tratta di un risultato importante, frutto di un confronto costruttivo tra le parti. Desidero ringraziare la dottoressa Ilaria Sterpa, amministratore unico pro-tempore della nostra Municipalizzata, e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo. La Multiservizi non è solo erogatrice di servizi per la città, ma anche garante di diritti e dignità per i propri lavoratori: questo accordo ne è la concreta dimostrazione». Così il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, commenta la sottoscrizione dell’intesa.

«Le dottoresse, le farmaciste e tutto il personale delle nostre sei farmacie comunali – ha aggiunto Gubetti – rappresentano una risorsa preziosa per la cittadinanza. Con professionalità, competenza e disponibilità sono da sempre un punto di riferimento per migliaia di utenti. L’accordo firmato oggi non è solo un riconoscimento economico, ma un atto che mira a valorizzare la loro crescita professionale. Oltre al potenziamento della formazione, introduce nuove tutele legate alla natalità e alle malattie croniche, invalidanti e oncologiche, migliorando quanto previsto dal contratto nazionale Assofarm. Inoltre, è stato istituito un organismo interno composto dai lavoratori, incaricato di monitorare il rispetto dei diritti e della dignità personale».

«Colgo l’occasione – conclude il sindaco – per ringraziare la dottoressa Ilaria Sterpa, che sta gestendo con competenza e dedizione una fase complessa come quella attuale, i segretari UGL Terziario Simone Marazziti, Cristiano Bonelli ed Emiliano Mancini, e le RSA aziendali Arianna Brina e Rita Panizza per l’impegno dimostrato nel percorso di contrattazione. A tutto il personale delle farmacie va il mio augurio di buon lavoro, certa che continueranno a essere un punto di forza della nostra Municipalizzata».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore ai Rapporti con la Partecipata e al Personale, Alessandro Gazzella: «Ogni volta che si raggiunge un’intesa tra azienda e lavoratori si tratta di una buona notizia per la città e per l’efficienza della macchina comunale. Ringrazio l’amministratrice unica Ilaria Sterpa per l’impegno con cui ha condotto le trattative. Quando le sigle sindacali e i dipendenti accolgono con favore la firma di un accordo, significa che si è lavorato nella giusta direzione. A tutti loro il mio sincero augurio di buon lavoro: come assessore sarò sempre disponibile a garantire ascolto e collaborazione».