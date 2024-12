CIVITAVECCHIA – Pubblicata la graduatoria relativa al progetto “Educocamp – Csp 2024”, il centro estivo per bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, organizzato dal comune di Civitavecchia ed il Servizio Oepac (Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione, ex Aec) di Civitavecchia servizi pubblici srl.

La graduatoria di inserimento dei bambini, suddivisa in tre fasce d’età, come previsto dalla modulistica, è stilata con numero di protocollo della pratica ed è pubblicata sul sito internet di Csp srl www.civitavecchiaservizipubblici.it in Home page nelle sezioni “Csp informa” e “Servizio Oepac”.

Le porte del Centro estivo apriranno agli ospiti dal giorno 1° Luglio 2024, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13. In programma tante attività ludiche e ricreative di gruppo.

Il personale educativo della Società sarà lieto di intrattenere tutti i partecipanti con la massima professionalità e dedizione.

