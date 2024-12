Viterbese d’adozione, risiedendo ormai stabilmente nel capoluogo della Tuscia da anni, Sandro Pappalardo è stato nominato dal ministro del Turismo Daniela Santanché consigliere di Enit Spa, la nuova struttura societaria che prende le redini di Enit Agenzia nazionale del turismo e che è formata anche dalla presidente Alessandra Priante e dalla consigliera Ivana Jelinic.

Un nuovo impegno per Pappalardo che, da anni, è attivo nella promozione turistica della Tuscia, «terra che mi ha stregato» dice. L’ultimo è stato alla Borsa internazionale del turismo 2024, a Milano, insieme al più nutrito gruppo di politici, amministratori e rappresentanti istituzionali della Tuscia mai venuto alla Bit.

«Ci siamo prefissi di promuovere la Tuscia a livello internazionale – dice Sandro Pappalardo – portandola alle Fiere più importanti del mondo. Dopo la Bit di Milano saremo alla Fiera di Berlino nei prossimi giorni. Penso sia abbastanza evidente che da un po’ di tempo la Tuscia, grazie all’Enit, sta uscendo dai classici schemi della promozione atterrando nelle fiere più importanti del turismo: i territori del Viterbese vengono raccontati in conferenze stampa dedicate ed in campagne nazionali ed internazionali di marketing promossi dadi Enit».

Al neoconsigliere di Enit spa sono arrivati subito i complimenti di Mauro Rotelli (presidente commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati) e del consigliere regionale Daniele Sabatini. «Congratulazioni e auguri al nuovo board nominato al vertice della neonata Enit Spa – dice Rotelli - Una scelta che va nella direzione dell’esperienza e del merito espressa dai suoi componenti anche in virtù dell’ottimo lavoro portato avanti in questi anni. Figure autorevoli e di lunga esperienza che sono certo sapranno onorare questo impegno con serietà e competenza. Questa notizia conferma ancora una volta l’impegno del Governo e del Ministro Santanchè che sono costantemente al lavoro per la creazione di strumenti sempre nuovi ed efficaci affinché il comparto del turismo, fondamentale per l’economia italiana, possa essere sempre più volano di crescita e di sviluppo per la nostra nazione. Alla presidente Alessandra Priante, ad Ivana Jelinic e Sandro Pappalardo quali consiglieri di amministrazione, le mie congratulazioni e i miei migliori auguri di buon lavoro».

Il capogruppo di FdI in Regione Lazio Daniele Sabatini, nell’augurare buon lavoro al nuovo assetto gestionale di Enit SpA, ha ringraziato Sandro Pappalardo «per la costante attenzione sempre dimostrata in questi anni verso la città di Viterbo e la Tuscia. Sono certo che i nuovi vertici forti della loro esperienza, sapranno svolgere il loro ruolo con impegno e competenza rendendo l’Enit un organismo sempre più strategico per lo sviluppo turistico dell’Italia e delle regioni. Come consigliere regionale del Lazio assicuro sin da subito al nuovo presidente e ai consiglieri la mia piena collaborazione».

Chi è Sandro Pappalardo? Già pilota militare e istruttore di volo, ha ricoperto il ruolo di assessore regionale al turismo sport e spettacolo in sicilia, si è occupato dell’Expo a Dubai, poi eletto per due mandati triennali all’Agenzia nazionale del turismo oggi continua come consigliere in Enit spa.