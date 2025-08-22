CIVITAVECCHIA – Notti di disinfestazione contro le zanzare a Civitavecchia. Il Comune ha programmato due interventi mirati, che saranno effettuati nella fascia oraria tra mezzanotte e le 4. La prima notte, tra il 25 e il 26 agosto, i trattamenti interesseranno il centro storico e il porto, il lungomare Thaon de Revel, il centro città fino a via Don Milani, l’Aurelia sud (altezza cimitero) e il viadotto Pertini. Nella seconda notte, tra il 26 e il 27 agosto, la disinfestazione riguarderà invece Borgata Aurelia, Pantano-La Scaglia, la zona industriale, S. Lucia, Le Larghe, Campo dell’Oro, San Gordiano, Casaletto Rosso e Boccelle. L’amministrazione raccomanda ai cittadini di non sostare all’aperto, chiudere porte e finestre, non lasciare cibi o indumenti esposti, proteggere gli animali domestici e disattivare eventuali impianti di irrigazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA