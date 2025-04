Sulla questione del deposito nazionale di scorie nucleare il comitato cittadino per la salvaguardia del territorio di Canino e della Tuscia critico con la politica. «Abbiamo letto in questi ultimi giorni le dichiarazioni di tanti politici sulla manifestazione del 6 aprile al Parco di Vulci – dicono dal comitato - Apprezziamo le nette prese di posizione, alcune “a distanza” da parte di rappresentanti della Regione, pervenute da tutti gli schieramenti.

Come comitato che conosce e vive la realtà del territorio quotidianamente, non possiamo però non rilevare che si tratta delle stesse dichiarazioni gridate il 25 settembre scorso al teatro di Canino. La domanda è: queste prese di posizione hanno minimamente influito sul tema? Hanno scalfito il percorso seguito dal ministero per individuare l’area sulla quale sorgerà il deposito?».

Parole molto critiche, quindi, da parte del comitato di Canino, che vengono dopo l’indubbio successo della marcia di Vulci di domenica scorsa.

«Dopo quella assemblea si sono verificati due fatti importanti – dicono ancora dal comitato di Canino -: a fine novembre il ministero dell’Ambiente ha avviato la Valutazione ambientale strategica, continuando ad ignorare le obiezioni presentate dalla comunità e dagli esperti scientifici. E se i vari comitati non si fossero rimboccati le maniche, non sarebbe stato possibile nemmeno interloquire entro i termini concessi del 26 dicembre!). Dobbiamo dare atto al Presidente della Provincia di aver preso in mano la situazione, mentre la Regione brancolava nel buio più totale».

Quindi il secondo nuovo fatto rilevante per il comitato. «Secondo fatto: a fine gennaio il Mase si è degnato di rispondere ai Comuni che avevano richiesto per l’ennesima volta l’accesso agli atti: una risposta a dir poco provocatoria, dato che ci hanno gentilmente concesso la possibilità di scaricare documenti arcinoti, già pubblicati 3 anni fa sul sito della Sogin, al termine del Seminario Nazionale, e non la documentazione richiesta che motivasse la conferma di 21 aree idonee sulle 22 potenziali».

In generale il comitato cittadino di Canino vede un’influenza minima o nulla della politica viterbese ai più alti livelli e teme effetti negativi sulle scelte di Sogin sulla localizzazione del deposito.

Il comitato si dimentica, però, che la Regione Lazio il 13 dicembre 2023 ha fatto ricorso al Tar richiedendo l’annullamento della Carta nazionale delle aree idonee e che il presidente Francesco Rocca più volte ha ribadito, pubblicamente e ufficialmente, il suo no netto e secco contro l’individuazione nella Tuscia del deposito. Non sono stati attivi, quindi, contro il deposito, solo la Provincia, il Comune di Viterbo e gli altri comuni coinvolti nei 21 siti idonei.

«Non vorremmo trovarci tra altri 6 mesi – dicono ancora dal comitato civico di Canino -, nella stessa identica situazione. I cittadini sono stufi di proclami e pretendono azioni concrete. Le contestazioni da parte di alcuni partecipanti, contro politici di sinistra e di destra, pur non essendo condivisibili nella forma, rilevano però un fatto incontestabile: che la fiducia nei rappresentanti è molto flebile e non potrà continuare all’infinito. Li invitiamo quindi ad attivarsi in maniera concreta.

Ognuno faccia la sua parte: la maggioranza nel convincere i “piani alti” che il popolo della Tuscia si batterà sino alla fine contro questo scempio, l’opposizione nel mettere in campo azioni di effettivo contrasto».