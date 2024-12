CIVITAVECCHIA – «Oggi la nostra Giunta ha approvato il progetto esecutivo di “Dal Porto al Castello”, il più grande progetto di valorizzazione del litorale che vede coinvolti la città di Civitavecchia (capofila) e il comune di Santa Marinella, che comprenderà la riqualificazione di largo Marco Galli e piazzetta Betlemme». Così l’assessore all’Ambiente, vicesindaco Manuel Magliani.

«Il comune di Civitavecchia, nel rispetto del termine concesso, si accinge a consegnare tutta la documentazione necessaria affinché possano partire le gare e i lavori di realizzazione della pista ciclabile che collegherà – ha aggiunto – il porto di Civitavecchia al castello di Santa Severa. Un’importante opera di valorizzazione del litorale, in linea con i principi di sostenibilità ambientale e che ci traguarda verso nuove prospettive di crescita. Per accendere il mutuo per la copertura della parte di competenza del comune di Civitavecchia era fondamentale apportare una modifica al piano triennale, e la modifica è stata approvata in giunta la settimana scorsa: per questo meritano un plauso particolare gli assessori al Bilancio Serpa e ai Lavori pubblici Perello per aver compreso l’importanza di questa opera».