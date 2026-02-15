CIVITAVECCHIA – Accolta la richiesta del Comune di aderire al Consorzio Industriale del Lazio. L’intesa è stata raggiunta al termine del confronto istituzionale tra il sindaco Marco Piendibene, il commissario straordinario della Regione Lazio Roberta Angelilli e il presidente del Consorzio Raffaele Trequattrini. L’adesione è stata subordinata a precise condizioni poste dall’amministrazione comunale: nessun conferimento di aree al patrimonio consortile, piena autonomia urbanistica e gestionale del territorio e accesso agli strumenti di finanziamento per le imprese locali. Secondo la maggioranza, questi paletti garantiscono la tutela delle prerogative del Comune e delle peculiarità strategiche della città, a partire dal suo ruolo portuale e infrastrutturale. In una nota congiunta, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra respingono le critiche dell’opposizione, definendole infondate, e rivendicano la linea seguita fin dall’inizio.