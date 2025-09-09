Importante riconoscimento per il presidente del Consiglio comunale di Viterbo Marco Ciorba, nominato vice coordinatore nazionale dei presidenti dei Consigli comunali in seno alla Conferenza nazionale dell’Anci. Ciorba coadiuverà il coordinatore nazionale Giulio Tantillio presidente del consiglio comunale di Palermo, insieme agli altri tre vice coordinatori: Svetlana Celli presidente del consiglio comunale di Roma Capitale, Maria Caterina Manca presidente del consiglio comunale di Bologna e Francesco Panteca presidente del consiglio comunale di Trieste. La conferenza dei presidenti comunali Anci è l’organismo che riunisce i presidenti delle assemblee cittadine di tutta Italia. La prestigiosa nomina è stata ufficializzata dal coordinatore nazionale Giulio Tantillo, presidente del consiglio comunale di Palermo durante il direttivo Anci di ieri. «È un incarico che mi lusinga e che accolgo con grande orgoglio - dice Marco Ciorba -: un riconoscimento per la città di Viterbo e per il lavoro che quotidianamente viene svolto dal nostro consiglio comunale. I consigli comunali sono i primi interpreti del rapporto diretto tra cittadini ed istituzioni, un ruolo che deve essere valorizzato e come ufficio di presidenza della conferenza lo faremo già dalla prossima assemblea nazionale Anci che si terrà a Bologna, il prossimo novembre».

«Mi congratulo con Marco Ciorba - aggiunge la sindaca Chiara Frontini - che, sono certa, svolgerà al meglio questo incarico nazionale, dando lustro a Viterbo, unico non capoluogo di regione e solo esponente del civismo ad avere una propria rappresentanza in quel contesto. Si tratta di un incarico importante che suggella la presenza e il ruolo della nostra città nel panorama nazionale delle autonomie locali».

«L'incarico assegnato al presidente del consiglio comunale Marco Ciorba - dicono i capigruppo di Viterbo 2020, Melania Perazzini e di Rinascimento-Io apro, Ugo Poggi - rappresenta un motivo di vanto per Viterbo, ma è anche un importante riconoscimento istituzionale della posizione che l'amministrazione Frontini si sta ritagliando con un lavoro quotidiano. All'interno della Conferenza, il presidente del Consiglio comunale di Viterbo è l'unico ad essere rappresentante di una città che non sia anche capoluogo di regione ma è anche l'unico esponente di un movimento civico. Un segnale che non è certo casuale, ma che porta al contrario con sé un significato importante sul ruolo istituzionale ricoperto attualmente dalla città di Viterbo e dall'amministrazione guidata dalla sindaca Frontini».