CIVITAVECCHIA – Il Comune informa che sono ufficialmente terminati i lavori di ristrutturazione della sede del Centro per l’Impiego sita in viale Palmiro Togliatti. Per il prossimo 24 marzo è inoltre previsto un sopralluogo congiunto tra il Patrimonio comunale e la Regione Lazio.

Parallelamente, ieri alla presenza del notaio è stato sottoscritto l’atto per l’acquisto definitivo, da parte del Comune, di un secondo immobile, sito in viale della Vittoria, destinato ad ospitare sempre un Centro per l’Impiego. Dopo il sopralluogo del personale della Regione Lazio, previsto per il 3 marzo, verranno attivate le procedure per la concessione in comodato d’uso gratuito alla Regione, che provvederà alle attività propedeutiche al trasferimento e all’attivazione operativa.

«La conclusione dei lavori e l’acquisizione del nuovo immobile rappresentano un risultato concreto per la città – dichiara il sindaco Marco Piendibene – restituiamo a Civitavecchia un servizio essenziale, rafforzando il ruolo del Comune nel garantire strutture adeguate e funzionali a sostegno dei cittadini e delle imprese». «Gli interventi realizzati in viale Palmiro Togliatti hanno consentito di riqualificare e di rendere pienamente idonea la struttura – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti – attraverso opere di ristrutturazione e di adeguamento che restituiscono alla città spazi moderni, sicuri e pronti ad accogliere un servizio strategico». «Dopo anni in cui Civitavecchia non disponeva di un Centro per l’Impiego – evidenzia l’Assessore al Turismo Piero Alessi – oggi possiamo contare su due sedi pubbliche dedicate a questo servizio. È un segnale essenziale per il territorio, per le opportunità lavorative e per il rilancio economico della città».

«L’acquisto dell’immobile in viale della Vittoria rappresenta un significativo arricchimento del patrimonio comunale – conclude l’Assessore al Commercio Enzo D'Antò – e testimonia una collaborazione istituzionale efficace con la Regione Lazio, finalizzata a garantire alla città un presidio stabile e strutturato».